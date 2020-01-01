Токеномика Payslink Token (PAYS) Откройте для себя ключевую информацию о Payslink Token (PAYS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Payslink Token (PAYS) PAYSLINK (PAYS) is a payment link platform using blockchain technology that aims to allow users to buy cryptocurrency, invest in cryptocurrency, use cryptocurrency for daily transactions with the interface simple and seamless. The company aims to accelerate the adoption of cryptocurrencies for general consumers. The PAYS token is the cryptocurrency that the network uses for transactions. PAYSLINK offers crypto cards in select countries that will work in tandem with the PAYSLINK wallet to transfer supported cryptocurrencies through the Visa payment gateway. To enable daily purchases, the network performs a token swap from the selected crypto asset to the relevant fiat currency. Официальный сайт: https://payslinks.com/ Whitepaper: https://payslinks.com/whitepaper.pdf Купить PAYS сейчас!

Токеномика и анализ цен Payslink Token (PAYS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Payslink Token (PAYS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 90,00M $ 90,00M $ 90,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,92K $ 26,92K $ 26,92K Исторический максимум: $ 0,11938 $ 0,11938 $ 0,11938 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00029911 $ 0,00029911 $ 0,00029911 Узнайте больше о цене Payslink Token (PAYS)

Токеномика Payslink Token (PAYS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Payslink Token (PAYS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAYS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAYS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAYS, изучите текущую цену PAYS!

Прогноз цены PAYS Хотите узнать, куда может двигаться PAYS? Наша страница прогноза цены PAYS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PAYS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!