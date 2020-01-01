Токеномика PayAI Network (PAYAI)

Токеномика PayAI Network (PAYAI)

Откройте для себя ключевую информацию о PayAI Network (PAYAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PayAI Network (PAYAI)

PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana.

Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely.

The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents.

This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.

Официальный сайт:
https://payai.network

Токеномика и анализ цен PayAI Network (PAYAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PayAI Network (PAYAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,17M
$ 1,17M$ 1,17M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,17M
$ 1,17M$ 1,17M
Исторический максимум:
$ 0,00489524
$ 0,00489524$ 0,00489524
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00117039
$ 0,00117039$ 0,00117039

Токеномика PayAI Network (PAYAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PayAI Network (PAYAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PAYAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PAYAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAYAI, изучите текущую цену PAYAI!

Прогноз цены PAYAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.