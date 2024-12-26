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Цена Particle Trade (PTC)

USD

График цены Particle Trade (PTC) в реальном времени

$0.02218678
$0.02218678$0.02218678
-5.10%(1D)

Цена Particle Trade (PTC) сегодня

Текущая цена Particle Trade (PTC) сегодня составляет 0.02218596 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 443.74K USD. Цена PTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Particle Trade:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 32.93K USD
- Изменение цены Particle Trade в течение дня составляет -5.17%
- Оборотное предложение составляет 20.00M USD

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Ценовые показатели Particle Trade (PTC) - USD

За сегодня изменение цены Particle Trade на USD составило $ -0.00121182161766346.
За последние 30 дней изменение цены Particle Trade на USD составило $ +0.0015246324.
За последние 60 дней изменение цены Particle Trade на USD составило $ +0.0064614301.
За последние 90 дней изменение цены Particle Trade на USD составило $ -0.01055091067788039.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.00121182161766346-5.17%
30 дней$ +0.0015246324+6.87%
60 дней$ +0.0064614301+29.12%
90 дней$ -0.01055091067788039-32.22%

Анализ цен Particle Trade (PTC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Particle Trade: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.02194677
$ 0.02194677$ 0.02194677

$ 0.02465335
$ 0.02465335$ 0.02465335

$ 0.12126
$ 0.12126$ 0.12126

-0.84%

-5.17%

-9.38%

Рыночная информация Particle Trade (PTC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 443.74K
$ 443.74K$ 443.74K

$ 32.93K
$ 32.93K$ 32.93K

20.00M
20.00M 20.00M

Что такое Particle Trade (PTC)

Particle is an ecosystem of liquidity restaking protocols that enable permissionless leverage trading and interest rate swaps.

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Источник Particle Trade (PTC)

Официальный веб-сайт

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PTC на местную валюту

1 PTC к AUD
A$0.035497536
1 PTC к GBP
0.0175269084
1 PTC к EUR
0.0212985216
1 PTC к USD
$0.02218596
1 PTC к MYR
RM0.0993931008
1 PTC к TRY
0.7802802132
1 PTC к JPY
¥3.48874221
1 PTC к RUB
2.2170429828
1 PTC к INR
1.8944591244
1 PTC к IDR
Rp357.8380144188
1 PTC к PHP
1.3014284136
1 PTC к EGP
￡E.1.1283779256
1 PTC к BRL
R$0.1490896512
1 PTC к CAD
C$0.0317259228
1 PTC к BDT
2.646785028
1 PTC к NGN
34.2903979164
1 PTC к UAH
0.9287042856
1 PTC к VES
Bs1.13148396
1 PTC к PKR
Rs6.1661438628
1 PTC к KZT
11.4774626868
1 PTC к THB
฿0.757650534
1 PTC к TWD
NT$0.7250371728
1 PTC к CHF
Fr0.019967364
1 PTC к HKD
HK$0.173050488
1 PTC к MAD
.د.م0.2231907576