Цена Paribu Net (PRB)
Текущая цена Paribu Net (PRB) сегодня составляет 0.33966 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена PRB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Paribu Net:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 45.22K USD
- Изменение цены Paribu Net в течение дня составляет +3.77%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене PRB к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах PRB.
За сегодня изменение цены Paribu Net на USD составило $ +0.01233753.
За последние 30 дней изменение цены Paribu Net на USD составило $ -0.0551620407.
За последние 60 дней изменение цены Paribu Net на USD составило $ -0.0118639841.
За последние 90 дней изменение цены Paribu Net на USD составило $ +0.00628824069878884.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.01233753
|+3.77%
|30 дней
|$ -0.0551620407
|-16.24%
|60 дней
|$ -0.0118639841
|-3.49%
|90 дней
|$ +0.00628824069878884
|+1.89%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Paribu Net: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.08%
+3.77%
-6.12%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Paribu Net is a fast, secure, robust and scalable blockchain. On average, a block is generated in Paribu Net every five seconds. Maximum block size is 90 million GAS and the current structure supports a maximum of 857 transactions per second. Paribu Net developed its consensus mechanism by combining Delegate Proof of Stake (dPoS) and Proof of Authority (PoA) algorithms, called Bouleuterion Consensus. PRB is a native token of Paribu Net. It can be used to pay transaction fees and it will be used in staking, governance and validator application. The holders of PRB will be able to stake on Paribu Net in 2022. Paribu Net focused on GameFi, NFTs, DeFi and d'Apps. Paribu Net is being supported by Paribu. Paribu is the leading exchange of Turkey thanks to 5,5 million users in Turkey.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 PRB к AUD
A$0.5468526
|1 PRB к GBP
￡0.2751246
|1 PRB к EUR
€0.3294702
|1 PRB к USD
$0.33966
|1 PRB к MYR
RM1.52847
|1 PRB к TRY
₺12.0477402
|1 PRB к JPY
¥53.683263
|1 PRB к RUB
₽35.1140508
|1 PRB к INR
₹29.3941764
|1 PRB к IDR
Rp5,568.1958304
|1 PRB к PHP
₱19.9516284
|1 PRB к EGP
￡E.17.135847
|1 PRB к BRL
R$2.0583396
|1 PRB к CAD
C$0.4857138
|1 PRB к BDT
৳41.3128458
|1 PRB к NGN
₦527.4206514
|1 PRB к UAH
₴14.3710146
|1 PRB к VES
Bs18.00198
|1 PRB к PKR
Rs94.663242
|1 PRB к KZT
₸180.2847348
|1 PRB к THB
฿11.786202
|1 PRB к TWD
NT$11.2053834
|1 PRB к CHF
Fr0.3090906
|1 PRB к HKD
HK$2.6425548
|1 PRB к MAD
.د.م3.4203762