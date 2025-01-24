Цена Paras (PARAS)
Текущая цена Paras (PARAS) сегодня составляет 0.00455125 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена PARAS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Paras:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 606.96 USD
- Изменение цены Paras в течение дня составляет -10.30%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Paras на USD составило $ -0.000523016974041421.
За последние 30 дней изменение цены Paras на USD составило $ -0.0013510458.
За последние 60 дней изменение цены Paras на USD составило $ -0.0016251039.
За последние 90 дней изменение цены Paras на USD составило $ -0.000554960956309119.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000523016974041421
|-10.30%
|30 дней
|$ -0.0013510458
|-29.68%
|60 дней
|$ -0.0016251039
|-35.70%
|90 дней
|$ -0.000554960956309119
|-10.86%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Paras: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.03%
-10.30%
-26.07%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Paras is an NFT marketplace that focuses on digital collectibles. We thrive upon bringing conventional collectibles to crypto space. We started with digital art cards that were inspired by real-world trading cards that have been bulletproof and forever lasting since they were introduced back in the 80s. Paras, an all-in-one digital collectible marketplace, is eager to diversify the assets to digital collectibles. Alongside the rise of NFTs in 2021, we believe that NFTs are still at an early stage. The blockchain technology and smart contract capabilities could in fact create better experiences for many verticals that could not be facilitated by its web 2.0 counterparts. We envision Paras to be the beginning of NFTs development. We want to produce and develop crypto-native IP as we believe that by creating new exclusive IPs, we could tailor and design new experiences of these mediums: comics, games, and toys. Giving utility and use cases over digital assets could create more value to collectors and creators. In the end, we would like to build our own metaverse where Paras becomes the gateway to access multiple sources of entertainment.
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|1 PARAS к EUR
€0.0043236875
|1 PARAS к USD
$0.00455125
|1 PARAS к MYR
RM0.020116525
|1 PARAS к TRY
₺0.1623886
|1 PARAS к JPY
¥0.7096764125
|1 PARAS к RUB
₽0.45457885
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₹0.3928183875
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Rp73.4072477875
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￡E.0.22883685
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R$0.0269434
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C$0.0065082875
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Bs0.25487
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Rs1.2670224875
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