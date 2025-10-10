Токеномика Paragon Tweaks (PRGN) Откройте для себя ключевую информацию о Paragon Tweaks (PRGN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Paragon Tweaks (PRGN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Paragon Tweaks (PRGN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 597,49K $ 597,49K $ 597,49K Общее предложение: $ 973,47M $ 973,47M $ 973,47M Оборотное предложение: $ 973,47M $ 973,47M $ 973,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 597,49K $ 597,49K $ 597,49K Исторический максимум: $ 0,00183169 $ 0,00183169 $ 0,00183169 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00061378 $ 0,00061378 $ 0,00061378 Узнайте больше о цене Paragon Tweaks (PRGN) Купить PRGN сейчас!

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we've already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

Официальный сайт: https://paragontweaks.net/services

Токеномика Paragon Tweaks (PRGN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Paragon Tweaks (PRGN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRGN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRGN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRGN, изучите текущую цену PRGN!

Прогноз цены PRGN Хотите узнать, куда может двигаться PRGN? Наша страница прогноза цены PRGN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PRGN прямо сейчас!

