Текущая цена Paragon Tweaks сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PRGN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PRGN прямо сейчас на MEXC.

Логотип Paragon Tweaks

Цена Paragon Tweaks (PRGN)

Не в листинге

Текущая цена 1 PRGN в USD:

$0,00039054
$0,00039054$0,00039054
-3,50%1D
mexc
USD
График цены Paragon Tweaks (PRGN) в реальном времени
Информация о ценах Paragon Tweaks (PRGN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00183169
$ 0,00183169$ 0,00183169

$ 0
$ 0$ 0

+0,47%

-3,53%

-8,19%

-8,19%

Текущая цена Paragon Tweaks (PRGN) составляет --. За последние 24 часа PRGN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PRGN за все время составляет $ 0,00183169, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, PRGN изменился на +0,47% за последний час, на -3,53% за 24 часа и на -8,19% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Paragon Tweaks (PRGN)

$ 376,48K
$ 376,48K$ 376,48K

--
----

$ 376,48K
$ 376,48K$ 376,48K

971,83M
971,83M 971,83M

971 834 219,6911694
971 834 219,6911694 971 834 219,6911694

Текущая рыночная капитализация Paragon Tweaks составляет $ 376,48K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PRGN составляет 971,83M, а общее предложение – 971834219.6911694. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 376,48K.

История цен Paragon Tweaks (PRGN) в USD

За сегодня изменение цены Paragon Tweaks на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Paragon Tweaks на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Paragon Tweaks на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Paragon Tweaks на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-3,53%
30 дней$ 0-27,95%
60 дней$ 0-53,38%
90 дней$ 0--

Что такое Paragon Tweaks (PRGN)

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Paragon Tweaks (PRGN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Paragon Tweaks (USD)

Сколько будет стоить Paragon Tweaks (PRGN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Paragon Tweaks (PRGN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Paragon Tweaks.

PRGN на местную валюту

Токеномика Paragon Tweaks (PRGN)

Понимание токеномики Paragon Tweaks (PRGN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PRGN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Paragon Tweaks (PRGN)

Сколько стоит Paragon Tweaks (PRGN) на сегодня?
Актуальная цена PRGN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PRGN в USD?
Текущая цена PRGN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Paragon Tweaks?
Рыночная капитализация PRGN составляет $ 376,48K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PRGN?
Циркулирующее предложение PRGN составляет 971,83M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PRGN?
PRGN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00183169 USD.
Какова была минимальная цена PRGN за все время (ATL)?
PRGN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов PRGN?
Объем торгов за последние 24 часа для PRGN составляет -- USD.
Вырастет ли PRGN в цене в этом году?
PRGN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PRGN для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.