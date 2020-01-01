Токеномика Parabol USD (PARAUSD)

Токеномика Parabol USD (PARAUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Parabol USD (PARAUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Parabol USD (PARAUSD)

paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.

Официальный сайт:
https://www.parabol.fi
Whitepaper:
https://docs.parabol.fi

Токеномика и анализ цен Parabol USD (PARAUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Parabol USD (PARAUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 255,55K
$ 255,55K$ 255,55K
Общее предложение:
$ 255,07K
$ 255,07K$ 255,07K
Оборотное предложение:
$ 255,07K
$ 255,07K$ 255,07K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 255,55K
$ 255,55K$ 255,55K
Исторический максимум:
$ 1,17
$ 1,17$ 1,17
Исторический минимум:
$ 0,981726
$ 0,981726$ 0,981726
Текущая цена:
$ 1,002
$ 1,002$ 1,002

Токеномика Parabol USD (PARAUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Parabol USD (PARAUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PARAUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PARAUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARAUSD, изучите текущую цену PARAUSD!

Прогноз цены PARAUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.