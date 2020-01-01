Токеномика Parabol USD (PARAUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Parabol USD (PARAUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Parabol USD (PARAUSD) paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets. Официальный сайт: https://www.parabol.fi Whitepaper: https://docs.parabol.fi Купить PARAUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Parabol USD (PARAUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Parabol USD (PARAUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 255,55K $ 255,55K $ 255,55K Общее предложение: $ 255,07K $ 255,07K $ 255,07K Оборотное предложение: $ 255,07K $ 255,07K $ 255,07K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 255,55K $ 255,55K $ 255,55K Исторический максимум: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Исторический минимум: $ 0,981726 $ 0,981726 $ 0,981726 Текущая цена: $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 Узнайте больше о цене Parabol USD (PARAUSD)

Токеномика Parabol USD (PARAUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Parabol USD (PARAUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PARAUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PARAUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PARAUSD, изучите текущую цену PARAUSD!

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