Токеномика PAPYRUS (PAP) Откройте для себя ключевую информацию о PAPYRUS (PAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PAPYRUS (PAP) PAPYRUS is a utility token within the Night Crows game on the WEMIX3.0 blockchain. Backed by the in-game "Ancient Papyrus", it's essential for crafting the Arcane Scroll and rare grade gears, a crucial item in the game. Players can mint PAPYRUS within the game's "TOKEN" menu after reaching level 45. With a fixed supply of 10 million tokens and a 1:1 value with its in-game counterpart, PAPYRUS can also be traded on the PNIX DEX. Created with Unreal Engine 5, Night Crows is a blockchain game on the WEMIX3.0 mainnet, launched on March 12, 2024. Accessible on both PC and mobile devices(iOS and Android) and over 1M downloads, Night Crows has quickly gained global popularity. Within 3 days of its global launch, it surpassed $10 million in cumulative revenue and reached a concurrent player count of 230,000, a number that continues to climb. To accommodate the growing player base, the number of servers has increased from 24 at launch to 54 today. Официальный сайт: https://wemixplay.com/en/tokens/PAPYRUS Whitepaper: https://www.nightcrows.com/en/token/playbook?wmsso_sign=check Купить PAP сейчас!

Токеномика и анализ цен PAPYRUS (PAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAPYRUS (PAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 30,23K $ 30,23K $ 30,23K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,00K $ 1,00K $ 1,00K Исторический максимум: $ 0,635331 $ 0,635331 $ 0,635331 Исторический минимум: $ 0,0265072 $ 0,0265072 $ 0,0265072 Текущая цена: $ 0,03324319 $ 0,03324319 $ 0,03324319 Узнайте больше о цене PAPYRUS (PAP)

Токеномика PAPYRUS (PAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PAPYRUS (PAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAP, изучите текущую цену PAP!

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