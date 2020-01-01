Токеномика PAPA BEAR (PAPA) Откройте для себя ключевую информацию о PAPA BEAR (PAPA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PAPA BEAR (PAPA) What is the project about? PAPA BEAR MEME native tokens, 3% of taxes are repurchased and destroyed What makes your project unique? 3% of taxes are repurchased and destroyed It's difficult to fall after an increase History of your project. BAO Community Management Ecological Token will be integrated into the ecosystem after the later development of tokens What’s next for your project? Continuously marketing, increasing a large amount of transaction volume every day, continuously repurchasing and destroying, as the flow of traffic decreases, we become more and more valuable What can your token be used for? Community management tokens。BAO Community Management Ecological Token will be integrated into the ecosystem after the later development of tokens Официальный сайт: https://papa.red/ Купить PAPA сейчас!

Токеномика и анализ цен PAPA BEAR (PAPA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAPA BEAR (PAPA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 71,26K $ 71,26K $ 71,26K Исторический максимум: $ 0,604391 $ 0,604391 $ 0,604391 Исторический минимум: $ 0,053751 $ 0,053751 $ 0,053751 Текущая цена: $ 0,071255 $ 0,071255 $ 0,071255 Узнайте больше о цене PAPA BEAR (PAPA)

Токеномика PAPA BEAR (PAPA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PAPA BEAR (PAPA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PAPA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PAPA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAPA, изучите текущую цену PAPA!

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