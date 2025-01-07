Цена PALCOIN Venture Capital (PALCOIN)
Текущая цена PALCOIN Venture Capital (PALCOIN) сегодня составляет 0.677849 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена PALCOIN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка PALCOIN Venture Capital:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 228.58K USD
- Изменение цены PALCOIN Venture Capital в течение дня составляет +1.62%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены PALCOIN Venture Capital на USD составило $ +0.01080401.
За последние 30 дней изменение цены PALCOIN Venture Capital на USD составило $ -0.0363066769.
За последние 60 дней изменение цены PALCOIN Venture Capital на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены PALCOIN Venture Capital на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.01080401
|+1.62%
|30 дней
|$ -0.0363066769
|-5.35%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен PALCOIN Venture Capital: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.08%
+1.62%
+6.50%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
PALCOIN TOKEN is introducing a significant advancement in the venture capital sector through the development of an AI-driven algorithm designed to transform investment identification and evaluation. This technology leverages data and machine learning to analyze market trends with high accuracy, improving investment decisions, predicting outcomes, and reducing risks. PALCOIN is poised to lead the evolution in VC with this innovative approach. Palcoin is an ERC-20 token run on Ethereum Blockchain. Palcoin holders benefit from investments made by Palcoin in new crypto projects. Investors will be rewarded with free Startup Coins/tokens, which can be liquidated in the future.
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|1 PALCOIN к AUD
A$1.07777991
|1 PALCOIN к GBP
￡0.53550071
|1 PALCOIN к EUR
€0.65073504
|1 PALCOIN к USD
$0.677849
|1 PALCOIN к MYR
RM3.03676352
|1 PALCOIN к TRY
₺23.95518366
|1 PALCOIN к JPY
¥106.87645183
|1 PALCOIN к RUB
₽72.52306451
|1 PALCOIN к INR
₹58.09843779
|1 PALCOIN к IDR
Rp10,933.04685647
|1 PALCOIN к PHP
₱39.36946992
|1 PALCOIN к EGP
￡E.34.33305185
|1 PALCOIN к BRL
R$4.11454343
|1 PALCOIN к CAD
C$0.96932407
|1 PALCOIN к BDT
৳82.5620082
|1 PALCOIN к NGN
₦1,047.67663591
|1 PALCOIN к UAH
₴28.67979119
|1 PALCOIN к VES
Bs35.248148
|1 PALCOIN к PKR
Rs188.9165163
|1 PALCOIN к KZT
₸358.46010818
|1 PALCOIN к THB
฿23.34511956
|1 PALCOIN к TWD
NT$22.17244079
|1 PALCOIN к CHF
Fr0.6100641
|1 PALCOIN к HKD
HK$5.26688673
|1 PALCOIN к MAD
.د.م6.77849