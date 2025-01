Что такое PackagePortal (PORT)

PackagePortal incentivizes online shoppers to scan the shipping labels on their deliveries to confirm receipt & rate the service provider. ‍ The platform empowers brands and consumers to create value for one another, as they reconnect at the moment of delivery, to cultivate better service and honest data from carriers.

Источник PackagePortal (PORT) Официальный веб-сайт