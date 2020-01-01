Токеномика Oxygen (OXY) Откройте для себя ключевую информацию о Oxygen (OXY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oxygen (OXY) The governance/utility token for Oxygen: the Prime Brokerage Protocol Официальный сайт: https://www.oxygen.org/ Купить OXY сейчас!

Токеномика и анализ цен Oxygen (OXY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oxygen (OXY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Общее предложение: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Оборотное предложение: $ 202.36M $ 202.36M $ 202.36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 267.66M $ 267.66M $ 267.66M Исторический максимум: $ 4.16 $ 4.16 $ 4.16 Исторический минимум: $ 0.00137293 $ 0.00137293 $ 0.00137293 Текущая цена: $ 0.02676565 $ 0.02676565 $ 0.02676565 Узнайте больше о цене Oxygen (OXY)

Токеномика Oxygen (OXY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oxygen (OXY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OXY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OXY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OXY, изучите текущую цену OXY!

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