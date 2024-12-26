Цена Oxbull Tech (OXB)

USD

График цены Oxbull Tech (OXB) в реальном времени

$0.530353
$0.530353$0.530353
0.00%(1D)

Цена Oxbull Tech (OXB) сегодня

Текущая цена Oxbull Tech (OXB) сегодня составляет 0.530353 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.47M USD. Цена OXB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Oxbull Tech:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 12.29K USD
- Изменение цены Oxbull Tech в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 6.55M USD

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Ценовые показатели Oxbull Tech (OXB) - USD

За сегодня изменение цены Oxbull Tech на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Oxbull Tech на USD составило $ -0.0003205983.
За последние 60 дней изменение цены Oxbull Tech на USD составило $ +0.0370925706.
За последние 90 дней изменение цены Oxbull Tech на USD составило $ +0.0082228614869356.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0.0003205983-0.06%
60 дней$ +0.0370925706+6.99%
90 дней$ +0.0082228614869356+1.57%

Анализ цен Oxbull Tech (OXB)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Oxbull Tech: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
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$ 2.0$ 2.0

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-20.60%

Рыночная информация Oxbull Tech (OXB)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

$ 12.29K
$ 12.29K$ 12.29K

6.55M
6.55M 6.55M

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Источник Oxbull Tech (OXB)

Официальный веб-сайт

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