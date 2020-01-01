Токеномика Out of body experience (OOBE) Откройте для себя ключевую информацию о Out of body experience (OOBE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Out of body experience (OOBE) The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready. Официальный сайт: https://www.oobe.me/ Купить OOBE сейчас!

Токеномика и анализ цен Out of body experience (OOBE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Out of body experience (OOBE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 719,18K $ 719,18K $ 719,18K Общее предложение: $ 963,76M $ 963,76M $ 963,76M Оборотное предложение: $ 963,76M $ 963,76M $ 963,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 719,18K $ 719,18K $ 719,18K Исторический максимум: $ 0,00289523 $ 0,00289523 $ 0,00289523 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00074622 $ 0,00074622 $ 0,00074622 Узнайте больше о цене Out of body experience (OOBE)

Токеномика Out of body experience (OOBE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Out of body experience (OOBE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OOBE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OOBE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OOBE, изучите текущую цену OOBE!

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