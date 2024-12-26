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Цена Osmium (OSMI)

USD

График цены Osmium (OSMI) в реальном времени

$1.24
$1.24$1.24
+17.40%(1D)

Цена Osmium (OSMI) сегодня

Текущая цена Osmium (OSMI) сегодня составляет 1.24 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 292.68K USD. Цена OSMI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Osmium:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.13K USD
- Изменение цены Osmium в течение дня составляет +17.41%
- Оборотное предложение составляет 235.84K USD

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Ценовые показатели Osmium (OSMI) - USD

За сегодня изменение цены Osmium на USD составило $ +0.184121.
За последние 30 дней изменение цены Osmium на USD составило $ -0.2924137000.
За последние 60 дней изменение цены Osmium на USD составило $ -0.4414205320.
За последние 90 дней изменение цены Osmium на USD составило $ -1.919631732486625.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.184121+17.41%
30 дней$ -0.2924137000-23.58%
60 дней$ -0.4414205320-35.59%
90 дней$ -1.919631732486625-60.75%

Анализ цен Osmium (OSMI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Osmium: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.041
$ 1.041$ 1.041

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 31.36
$ 31.36$ 31.36

-0.18%

+17.41%

-5.28%

Рыночная информация Osmium (OSMI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 292.68K
$ 292.68K$ 292.68K

$ 1.13K
$ 1.13K$ 1.13K

235.84K
235.84K 235.84K

Что такое Osmium (OSMI)

Osmium is developing innovative open-source software that can be used in almost any blockchain project. The development is self-funded and managed through a decentralised governance system. Osmium's goal is to increase the value of our ecosystem over time, as our solutions gain wide-spread use.

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OSMI на местную валюту

1 OSMI к AUD
A$1.984
1 OSMI к GBP
0.9796
1 OSMI к EUR
1.1904
1 OSMI к USD
$1.24
1 OSMI к MYR
RM5.5552
1 OSMI к TRY
43.6108
1 OSMI к JPY
¥195.0272
1 OSMI к RUB
123.9132
1 OSMI к INR
105.8836
1 OSMI к IDR
Rp19,999.9972
1 OSMI к PHP
72.7384
1 OSMI к EGP
￡E.63.0664
1 OSMI к BRL
R$8.3452
1 OSMI к CAD
C$1.7732
1 OSMI к BDT
147.932
1 OSMI к NGN
1,916.5316
1 OSMI к UAH
51.9064
1 OSMI к VES
Bs63.24
1 OSMI к PKR
Rs344.6332
1 OSMI к KZT
641.4892
1 OSMI к THB
฿42.3212
1 OSMI к TWD
NT$40.5232
1 OSMI к CHF
Fr1.1036
1 OSMI к HKD
HK$9.672
1 OSMI к MAD
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