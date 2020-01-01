Токеномика Osiris (OSIRI)

Токеномика Osiris (OSIRI)

Откройте для себя ключевую информацию о Osiris (OSIRI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Osiris (OSIRI)

OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks.

Официальный сайт:
https://resurrect.fun/

Токеномика и анализ цен Osiris (OSIRI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Osiris (OSIRI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 42,00K
$ 42,00K$ 42,00K
Общее предложение:
$ 94,83M
$ 94,83M$ 94,83M
Оборотное предложение:
$ 94,83M
$ 94,83M$ 94,83M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 42,00K
$ 42,00K$ 42,00K
Исторический максимум:
$ 0,03144684
$ 0,03144684$ 0,03144684
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00044296
$ 0,00044296$ 0,00044296

Токеномика Osiris (OSIRI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Osiris (OSIRI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OSIRI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OSIRI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSIRI, изучите текущую цену OSIRI!

Прогноз цены OSIRI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.