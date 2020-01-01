Токеномика Osiris (OSIRI) Откройте для себя ключевую информацию о Osiris (OSIRI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Osiris (OSIRI) OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks. Официальный сайт: https://resurrect.fun/ Купить OSIRI сейчас!

Токеномика и анализ цен Osiris (OSIRI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Osiris (OSIRI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 42,00K $ 42,00K $ 42,00K Общее предложение: $ 94,83M $ 94,83M $ 94,83M Оборотное предложение: $ 94,83M $ 94,83M $ 94,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 42,00K $ 42,00K $ 42,00K Исторический максимум: $ 0,03144684 $ 0,03144684 $ 0,03144684 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00044296 $ 0,00044296 $ 0,00044296 Узнайте больше о цене Osiris (OSIRI)

Токеномика Osiris (OSIRI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Osiris (OSIRI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OSIRI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OSIRI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OSIRI, изучите текущую цену OSIRI!

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