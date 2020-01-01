Токеномика Original Gangsters ($OG) Откройте для себя ключевую информацию о Original Gangsters ($OG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Original Gangsters ($OG) $OG is a tribute to the pioneers of Solana—the original believers who helped shape the ecosystem into what it is today. More than just a meme,The $OG represents the history, the community, and the innovation, ensuring that Solana’s legacy remains alive while paving the way for the future. It is a cultural movement that embodies the resilience, vision, and spirit of the blockchain’s earliest adopters. Официальный сайт: https://solanasog.com/ Купить $OG сейчас!

Токеномика и анализ цен Original Gangsters ($OG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Original Gangsters ($OG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,04K $ 32,04K $ 32,04K Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,04K $ 32,04K $ 32,04K Исторический максимум: $ 0,00152896 $ 0,00152896 $ 0,00152896 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Original Gangsters ($OG)

Токеномика Original Gangsters ($OG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Original Gangsters ($OG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $OG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $OG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $OG, изучите текущую цену $OG!

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