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Цена Origin Staked S (OS)

USD

График цены Origin Staked S (OS) в реальном времени

$0.598378
$0.598378$0.598378
-4.80%(1D)

Цена Origin Staked S (OS) сегодня

Текущая цена Origin Staked S (OS) сегодня составляет 0.599742 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 138.15K USD. Цена OS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Origin Staked S:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 19.52K USD
- Изменение цены Origin Staked S в течение дня составляет -4.66%
- Оборотное предложение составляет 230.35K USD

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Ценовые показатели Origin Staked S (OS) - USD

За сегодня изменение цены Origin Staked S на USD составило $ -0.0293315177361848.
За последние 30 дней изменение цены Origin Staked S на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Origin Staked S на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Origin Staked S на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0293315177361848-4.66%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Origin Staked S (OS)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Origin Staked S: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.592334
$ 0.592334$ 0.592334

$ 0.652551
$ 0.652551$ 0.652551

$ 0.652551
$ 0.652551$ 0.652551

+0.96%

-4.66%

--

Рыночная информация Origin Staked S (OS)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 138.15K
$ 138.15K$ 138.15K

$ 19.52K
$ 19.52K$ 19.52K

230.35K
230.35K 230.35K

Что такое Origin Staked S (OS)

Origin Sonic (OS) is a pure LST fully backed by reserves of S. Origin Sonic's meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, Origin Sonic's holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Origin Sonic is available across the largest DEXs on Sonic chain. Developed by the professionals at Origin Protocol.

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Источник Origin Staked S (OS)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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