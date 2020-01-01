Токеномика Origin DeFi Governance (OGV) Откройте для себя ключевую информацию о Origin DeFi Governance (OGV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Origin DeFi Governance (OGV) Origin DeFi Governance is the governance and value accrual token for the Origin Dollar (OUSD). Origin Dollar is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol. Официальный сайт: https://ousd.com/ Whitepaper: https://www.originprotocol.com/en/litepaper Купить OGV сейчас!

Токеномика и анализ цен Origin DeFi Governance (OGV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Origin DeFi Governance (OGV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,31M $ 1,31M $ 1,31M Общее предложение: $ 224,40M $ 224,40M $ 224,40M Оборотное предложение: $ 163,18M $ 163,18M $ 163,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Исторический максимум: $ 0,03347699 $ 0,03347699 $ 0,03347699 Исторический минимум: $ 0,00340534 $ 0,00340534 $ 0,00340534 Текущая цена: $ 0,0080278 $ 0,0080278 $ 0,0080278 Узнайте больше о цене Origin DeFi Governance (OGV)

Токеномика Origin DeFi Governance (OGV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Origin DeFi Governance (OGV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OGV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OGV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OGV, изучите текущую цену OGV!

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