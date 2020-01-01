Токеномика Origin DeFi Governance (OGV)

Токеномика Origin DeFi Governance (OGV)

Откройте для себя ключевую информацию о Origin DeFi Governance (OGV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Origin DeFi Governance (OGV)

Origin DeFi Governance is the governance and value accrual token for the Origin Dollar (OUSD). Origin Dollar is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol.

Официальный сайт:
https://ousd.com/
Whitepaper:
https://www.originprotocol.com/en/litepaper

Токеномика и анализ цен Origin DeFi Governance (OGV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Origin DeFi Governance (OGV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,31M
$ 1,31M$ 1,31M
Общее предложение:
$ 224,40M
$ 224,40M$ 224,40M
Оборотное предложение:
$ 163,18M
$ 163,18M$ 163,18M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,80M
$ 1,80M$ 1,80M
Исторический максимум:
$ 0,03347699
$ 0,03347699$ 0,03347699
Исторический минимум:
$ 0,00340534
$ 0,00340534$ 0,00340534
Текущая цена:
$ 0,0080278
$ 0,0080278$ 0,0080278

Токеномика Origin DeFi Governance (OGV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Origin DeFi Governance (OGV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OGV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OGV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OGV, изучите текущую цену OGV!

Прогноз цены OGV

Хотите узнать, куда может двигаться OGV? Наша страница прогноза цены OGV объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.