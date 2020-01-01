Токеномика ordinex (ORD) Откройте для себя ключевую информацию о ordinex (ORD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ordinex (ORD) ordinex aims to be an all-in-one platform for trading Bitcoin NFTs, also known as Ordinals. ordinex will be built to provide a secure, trustless, and transparent environment for the trading of Bitcoin Ordinals with an easy-to-use interface. Using a secure and automated escrow system, ordinex allows anyone to take part in the Bitcoin NFT mania without the risks involved with OTC trades and human-managed escrows. Currently, anyone willing to interact with Bitcoin NFTs has to deal with a steep learning curve along with risks such as trusting OTC trades or escrows. We plan to streamline the Bitcoin NFT experience by providing a safe and easy way to own, trade, and even mint NFTs on the Bitcoin blockchain. Официальный сайт: https://ordinex.io Купить ORD сейчас!

Токеномика и анализ цен ordinex (ORD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ordinex (ORD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 259,62K $ 259,62K $ 259,62K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ordinex (ORD)

Токеномика ordinex (ORD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ordinex (ORD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORD, изучите текущую цену ORD!

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