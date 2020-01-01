Токеномика ordinex (ORD)
Информация о ordinex (ORD)
ordinex aims to be an all-in-one platform for trading Bitcoin NFTs, also known as Ordinals. ordinex will be built to provide a secure, trustless, and transparent environment for the trading of Bitcoin Ordinals with an easy-to-use interface.
Using a secure and automated escrow system, ordinex allows anyone to take part in the Bitcoin NFT mania without the risks involved with OTC trades and human-managed escrows.
Currently, anyone willing to interact with Bitcoin NFTs has to deal with a steep learning curve along with risks such as trusting OTC trades or escrows. We plan to streamline the Bitcoin NFT experience by providing a safe and easy way to own, trade, and even mint NFTs on the Bitcoin blockchain.
Токеномика и анализ цен ordinex (ORD)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене ordinex (ORD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика ordinex (ORD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики ordinex (ORD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ORD, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ORD.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORD, изучите текущую цену ORD!
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