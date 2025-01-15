Цена Orca AVAI (AVAI)
Текущая цена Orca AVAI (AVAI) сегодня составляет 0.596903 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AVAI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Orca AVAI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 9.11 USD
- Изменение цены Orca AVAI в течение дня составляет +0.31%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Orca AVAI на USD составило $ +0.00181893.
За последние 30 дней изменение цены Orca AVAI на USD составило $ -0.0376464931.
За последние 60 дней изменение цены Orca AVAI на USD составило $ -0.1421282748.
За последние 90 дней изменение цены Orca AVAI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00181893
|+0.31%
|30 дней
|$ -0.0376464931
|-6.30%
|60 дней
|$ -0.1421282748
|-23.81%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Orca AVAI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.06%
+0.31%
+0.07%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
AVAI is an asset that is pegged to the US Dollar; in other words, a coin intended to float as close to $1.00 USD as possible. It will be backed by locking tokens as collateral in a personal Vault in a Orca Bank as well as via other mechanisms described in the technical overview. The entire process is decentralized and does not use a middleman such as a financial institution, meaning simply that the user is in full control of their funds at all times. An Orca Bank is the contract that allows a user to deposit a specific ERC20 as collateral, granting AVAI in return. Using the USDC token as an example, if a user deposits $150 USD worth of collateral funds into a Vault, they will have the ability to borrow up to 100 AVAI, worth $100 USD. This grants them the opportunity to invest a total of $250 USD, while owing a stable $100 USD.
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