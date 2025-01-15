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Цена Opyn Squeeth (OSQTH)

USD

График цены Opyn Squeeth (OSQTH) в реальном времени

$103.34
$103.34$103.34
0.00%(1D)

Цена Opyn Squeeth (OSQTH) сегодня

Текущая цена Opyn Squeeth (OSQTH) сегодня составляет 103.34 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена OSQTH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Opyn Squeeth:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 14.92 USD
- Изменение цены Opyn Squeeth в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Opyn Squeeth (OSQTH) - USD

За сегодня изменение цены Opyn Squeeth на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Opyn Squeeth на USD составило $ -15.5358049120.
За последние 60 дней изменение цены Opyn Squeeth на USD составило $ +30.9258487540.
За последние 90 дней изменение цены Opyn Squeeth на USD составило $ +5.85281246259369.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -15.5358049120-15.03%
60 дней$ +30.9258487540+29.93%
90 дней$ +5.85281246259369+6.00%

Анализ цен Opyn Squeeth (OSQTH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Opyn Squeeth: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1,098.2
$ 1,098.2$ 1,098.2

--

--

-10.55%

Рыночная информация Opyn Squeeth (OSQTH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.92
$ 14.92$ 14.92

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Источник Opyn Squeeth (OSQTH)

Официальный веб-сайт

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OSQTH на местную валюту

1 OSQTH к AUD
A$166.3774
1 OSQTH к GBP
84.7388
1 OSQTH к EUR
100.2398
1 OSQTH к USD
$103.34
1 OSQTH к MYR
RM465.03
1 OSQTH к TRY
3,665.4698
1 OSQTH к JPY
¥16,334.9538
1 OSQTH к RUB
10,681.2224
1 OSQTH к INR
8,944.077
1 OSQTH к IDR
Rp1,694,098.0896
1 OSQTH к PHP
6,068.1248
1 OSQTH к EGP
￡E.5,213.503
1 OSQTH к BRL
R$625.207
1 OSQTH к CAD
C$147.7762
1 OSQTH к BDT
12,569.2442
1 OSQTH к NGN
160,465.3186
1 OSQTH к UAH
4,372.3154
1 OSQTH к VES
Bs5,477.02
1 OSQTH к PKR
Rs28,800.858
1 OSQTH к KZT
54,850.8052
1 OSQTH к THB
฿3,586.9314
1 OSQTH к TWD
NT$3,409.1866
1 OSQTH к CHF
Fr94.0394
1 OSQTH к HKD
HK$803.9852
1 OSQTH к MAD
.د.م1,040.6338