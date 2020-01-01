Токеномика OptionsAI (OPTION) Откройте для себя ключевую информацию о OptionsAI (OPTION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OptionsAI (OPTION) Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram. Официальный сайт: https://www.optionsai.tech/ Whitepaper: https://options--ai.gitbook.io/options-ai Купить OPTION сейчас!

Токеномика и анализ цен OptionsAI (OPTION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OptionsAI (OPTION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 90,43K $ 90,43K $ 90,43K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 8,50M $ 8,50M $ 8,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 106,39K $ 106,39K $ 106,39K Исторический максимум: $ 0,571095 $ 0,571095 $ 0,571095 Исторический минимум: $ 0,00653446 $ 0,00653446 $ 0,00653446 Текущая цена: $ 0,01063855 $ 0,01063855 $ 0,01063855 Узнайте больше о цене OptionsAI (OPTION)

Токеномика OptionsAI (OPTION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OptionsAI (OPTION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPTION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPTION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPTION, изучите текущую цену OPTION!

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