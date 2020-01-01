Токеномика Optimus X (OPX) Откройте для себя ключевую информацию о Optimus X (OPX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Optimus X (OPX) Optimus X is a meme project and aims to develop the DeFi ecosystem such as Swap and Staking. Официальный сайт: https://optimusx.xyz/ Купить OPX сейчас!

Токеномика и анализ цен Optimus X (OPX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Optimus X (OPX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,09K $ 2,09K $ 2,09K Общее предложение: $ 199 423,17T $ 199 423,17T $ 199 423,17T Оборотное предложение: $ 199 423,17T $ 199 423,17T $ 199 423,17T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,09K $ 2,09K $ 2,09K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Optimus X (OPX)

Токеномика Optimus X (OPX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Optimus X (OPX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPX, изучите текущую цену OPX!

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