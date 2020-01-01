Токеномика Optim OADA (OADA) Откройте для себя ключевую информацию о Optim OADA (OADA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Optim OADA (OADA) OADA is an innovative ADA derivative system on Cardano that provides users with superior yield opportunities, enhanced governance, and DeFi composability. ADA deposited into the system to mint OADA is deployed productively into strategies via Algorithmic Market Operations [AMOs] to generate yield for users. The OADA system is the first yield aggregation dApp on Cardano. OADA makes use of composability to integrate with other DeFi projects on Cardano to deploy ADA in capital efficient ways to generate revenue for users staking on the app. Официальный сайт: https://www.optim.finance/ Whitepaper: https://github.com/OptimFinance/public-documents/blob/main/The_OADA_System.pdf Купить OADA сейчас!

Токеномика и анализ цен Optim OADA (OADA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Optim OADA (OADA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Исторический максимум: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Исторический минимум: $ 0.185151 $ 0.185151 $ 0.185151 Текущая цена: $ 0.559866 $ 0.559866 $ 0.559866 Узнайте больше о цене Optim OADA (OADA)

Токеномика Optim OADA (OADA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Optim OADA (OADA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OADA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OADA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OADA, изучите текущую цену OADA!

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