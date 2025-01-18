Цена OpenAI ERC (OPENAI ERC)
Текущая цена OpenAI ERC (OPENAI ERC) сегодня составляет 0.00429668 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена OPENAI ERC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка OpenAI ERC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.16K USD
- Изменение цены OpenAI ERC в течение дня составляет -6.38%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены OpenAI ERC на USD составило $ -0.000292854693927066.
За последние 30 дней изменение цены OpenAI ERC на USD составило $ +0.0001897134.
За последние 60 дней изменение цены OpenAI ERC на USD составило $ +0.0007368002.
За последние 90 дней изменение цены OpenAI ERC на USD составило $ -0.00062416568567873.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000292854693927066
|-6.38%
|30 дней
|$ +0.0001897134
|+4.42%
|60 дней
|$ +0.0007368002
|+17.15%
|90 дней
|$ -0.00062416568567873
|-12.68%
Ознакомьтесь с последним анализом цен OpenAI ERC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+26.98%
-6.38%
-11.59%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Open Ai ERC20 is a free-to-use telegram bot that provides users access to ChatGTP and DALL-E via chat commands. Open Ai ERC20 is not affiliated with the Open Ai team. Since we are in huge support of their creation, 1% of all transactions occurring with the Open Ai ERC20 token will be donated to the team behind Open Ai.
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|1 OPENAI ERC к AUD
A$0.0069176548
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￡0.0035232776
|1 OPENAI ERC к EUR
€0.0041677796
|1 OPENAI ERC к USD
$0.00429668
|1 OPENAI ERC к MYR
RM0.01933506
|1 OPENAI ERC к TRY
₺0.1522313724
|1 OPENAI ERC к JPY
¥0.6714421836
|1 OPENAI ERC к RUB
₽0.4403667332
|1 OPENAI ERC к INR
₹0.3720065544
|1 OPENAI ERC к IDR
Rp70.4373657792
|1 OPENAI ERC к PHP
₱0.251570614
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￡E.0.216552672
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R$0.026209748
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C$0.0061872192
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৳0.52204662
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₦6.6926376684
|1 OPENAI ERC к UAH
₴0.1809331948
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Bs0.23202072
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Rs1.1978284504
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₸2.2805918104
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฿0.1477628252
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NT$0.1413178052
|1 OPENAI ERC к CHF
Fr0.0039099788
|1 OPENAI ERC к HKD
HK$0.0334281704
|1 OPENAI ERC к MAD
.د.م0.0431386672