Цена Opacity (OPCT)
Текущая цена Opacity (OPCT) сегодня составляет 0.00137768 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 165.04K USD. Цена OPCT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Opacity:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 17.47 USD
- Изменение цены Opacity в течение дня составляет +1.20%
- Оборотное предложение составляет 119.80M USD
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За сегодня изменение цены Opacity на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Opacity на USD составило $ +0.0006107182.
За последние 60 дней изменение цены Opacity на USD составило $ -0.0001553817.
За последние 90 дней изменение цены Opacity на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.20%
|30 дней
|$ +0.0006107182
|+44.33%
|60 дней
|$ -0.0001553817
|-11.27%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Opacity: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.36%
+1.20%
+10.78%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Opacity is a cloud storage provider with one major difference, privacy. With the rise of digital property, many people have increasingly become concerned with the security and privacy of materials stored with cloud storage companies such as Dropbox, Google, and others. Small businesses, individuals, and enterprises want to keep their data private. Opacity protects people’s basic rights and provides private cloud storage to anyone through its Opacity token, OPCT. The token can be purchased on a crypto exchange and then used to purchase data storage plans that are completely private, and can only be accessed by the purchaser with the private key. Unlike other service providers, Opacity does not require personal identification information. Opacity stores no information on its users, and allows people to store private information, such as company secrets, intellectual property, personal photographs, legal documents, and family moments, with assurance that personal data stays personal. Access to private storage and file sharing enables a new way to protect your important files.
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|1 OPCT к AUD
A$0.002204288
|1 OPCT к GBP
￡0.0010883672
|1 OPCT к EUR
€0.0013225728
|1 OPCT к USD
$0.00137768
|1 OPCT к MYR
RM0.0061720064
|1 OPCT к TRY
₺0.0484530056
|1 OPCT к JPY
¥0.2166815104
|1 OPCT к RUB
₽0.1376715624
|1 OPCT к INR
₹0.1176400952
|1 OPCT к IDR
Rp22.2206420504
|1 OPCT к PHP
₱0.0808147088
|1 OPCT к EGP
￡E.0.0700688048
|1 OPCT к BRL
R$0.0092717864
|1 OPCT к CAD
C$0.0019700824
|1 OPCT к BDT
৳0.164357224
|1 OPCT к NGN
₦2.1293284312
|1 OPCT к UAH
₴0.0576696848
|1 OPCT к VES
Bs0.07026168
|1 OPCT к PKR
Rs0.3828986024
|1 OPCT к KZT
₸0.7127151944
|1 OPCT к THB
฿0.0470202184
|1 OPCT к TWD
NT$0.0450225824
|1 OPCT к CHF
Fr0.0012261352
|1 OPCT к HKD
HK$0.010745904
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.د.م0.0138594608