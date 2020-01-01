Токеномика Oogwai (OGAI) Откройте для себя ключевую информацию о Oogwai (OGAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oogwai (OGAI) Welcome to Oogwai: Univieling the Enigma of Longevity Let me introduce you to Oogwai: Unveiling the Enigma of Longevity—Oogwai is the first solana utility meme coin backed by Shiba Inu & ZAMA 🐢🌿, Oogwai is reshaping health and longevity research like never before. $OGAI isn’t just another token; it’s a utility-driven revolution, combining its memetic powers with community-led longevity research funding to create real-world impact. It’s where AI meets DeSci to revolutionize health and longevity. Официальный сайт: https://oogwai.xyz/ Купить OGAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Oogwai (OGAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oogwai (OGAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,16K $ 6,16K $ 6,16K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,16K $ 6,16K $ 6,16K Исторический максимум: $ 0,00267569 $ 0,00267569 $ 0,00267569 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Oogwai (OGAI)

Токеномика Oogwai (OGAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oogwai (OGAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OGAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OGAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OGAI, изучите текущую цену OGAI!

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