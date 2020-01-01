Токеномика Onomy Protocol (NOM) Откройте для себя ключевую информацию о Onomy Protocol (NOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Onomy Protocol (NOM) Onomy Protocol is a layer-1 Cosmos chain powering a multi-chain & intuitive DEX that combines AMM liquidity pools with an order book UI facilitating cross-chain market, limit, stop, and conditional orders. Onomy is also converging traditional finance with decentralized finance by making it easier to migrate foreign exchange on-chain through crypto-collateralized decentralized stablecoins to be used for high frequency Forex trading, yield, and payments. All products will be accessible via a cross-chain super app that connects to DeFi lego blocks. The NOM token is used as collateral for the minting of stablecoins, assurance of network security through staking, protocol governance, and rewards. Официальный сайт: https://onomy.io Купить NOM сейчас!

Токеномика и анализ цен Onomy Protocol (NOM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Onomy Protocol (NOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 169,67M $ 169,67M $ 169,67M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,97K $ 16,97K $ 16,97K Исторический максимум: $ 1,33 $ 1,33 $ 1,33 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00010002 $ 0,00010002 $ 0,00010002 Узнайте больше о цене Onomy Protocol (NOM)

Токеномика Onomy Protocol (NOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Onomy Protocol (NOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOM, изучите текущую цену NOM!

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