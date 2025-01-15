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Цена One Share (ONS)

USD

График цены One Share (ONS) в реальном времени

$1.15
$1.15$1.15
-6.60%(1D)

Цена One Share (ONS) сегодня

Текущая цена One Share (ONS) сегодня составляет 1.15 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ONS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка One Share:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 474.08 USD
- Изменение цены One Share в течение дня составляет -6.66%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели One Share (ONS) - USD

За сегодня изменение цены One Share на USD составило $ -0.081901064910966.
За последние 30 дней изменение цены One Share на USD составило $ -0.0250734500.
За последние 60 дней изменение цены One Share на USD составило $ -0.1243955000.
За последние 90 дней изменение цены One Share на USD составило $ -0.0429873363902117.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.081901064910966-6.66%
30 дней$ -0.0250734500-2.18%
60 дней$ -0.1243955000-10.81%
90 дней$ -0.0429873363902117-3.60%

Анализ цен One Share (ONS)

Ознакомьтесь с последним анализом цен One Share: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 3,815.79
$ 3,815.79$ 3,815.79

+0.06%

-6.66%

-0.75%

Рыночная информация One Share (ONS)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 474.08
$ 474.08$ 474.08

0.00
0.00 0.00

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Источник One Share (ONS)

Официальный веб-сайт

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ONS на местную валюту

1 ONS к AUD
A$1.8515
1 ONS к GBP
0.943
1 ONS к EUR
1.1155
1 ONS к USD
$1.15
1 ONS к MYR
RM5.175
1 ONS к TRY
40.7905
1 ONS к JPY
¥181.7805
1 ONS к RUB
118.864
1 ONS к INR
99.5325
1 ONS к IDR
Rp18,852.456
1 ONS к PHP
67.528
1 ONS к EGP
￡E.58.0175
1 ONS к BRL
R$6.9575
1 ONS к CAD
C$1.6445
1 ONS к BDT
139.8745
1 ONS к NGN
1,785.7085
1 ONS к UAH
48.6565
1 ONS к VES
Bs60.95
1 ONS к PKR
Rs320.505
1 ONS к KZT
610.397
1 ONS к THB
฿39.9165
1 ONS к TWD
NT$37.9385
1 ONS к CHF
Fr1.0465
1 ONS к HKD
HK$8.947
1 ONS к MAD
.د.م11.5805