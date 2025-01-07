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Цена One Basis Cash (OBS)

USD

График цены One Basis Cash (OBS) в реальном времени

$0.129333
$0.129333$0.129333
+0.60%(1D)

Цена One Basis Cash (OBS) сегодня

Текущая цена One Basis Cash (OBS) сегодня составляет 0.129333 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена OBS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка One Basis Cash:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 84.83 USD
- Изменение цены One Basis Cash в течение дня составляет +0.70%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели One Basis Cash (OBS) - USD

За сегодня изменение цены One Basis Cash на USD составило $ +0.00089581.
За последние 30 дней изменение цены One Basis Cash на USD составило $ -0.0127835970.
За последние 60 дней изменение цены One Basis Cash на USD составило $ +0.0011590952.
За последние 90 дней изменение цены One Basis Cash на USD составило $ +0.00634119999627583.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00089581+0.70%
30 дней$ -0.0127835970-9.88%
60 дней$ +0.0011590952+0.90%
90 дней$ +0.00634119999627583+5.16%

Анализ цен One Basis Cash (OBS)

Ознакомьтесь с последним анализом цен One Basis Cash: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.127943
$ 0.127943$ 0.127943

$ 0.13221
$ 0.13221$ 0.13221

$ 26.14
$ 26.14$ 26.14

+0.06%

+0.70%

+1.06%

Рыночная информация One Basis Cash (OBS)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 84.83
$ 84.83$ 84.83

0.00
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Что такое One Basis Cash (OBS)

One Basis is the first IWO algorithm stable currency of the BSC Binance Ecological Public Chain

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Источник One Basis Cash (OBS)

Официальный веб-сайт

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OBS на местную валюту

1 OBS к AUD
A$0.20563947
1 OBS к GBP
0.10217307
1 OBS к EUR
0.12415968
1 OBS к USD
$0.129333
1 OBS к MYR
RM0.57941184
1 OBS к TRY
4.57192155
1 OBS к JPY
¥20.38934745
1 OBS к RUB
13.83733767
1 OBS к INR
11.08513143
1 OBS к IDR
Rp2,086.01583699
1 OBS к PHP
7.51295397
1 OBS к EGP
￡E.6.54942312
1 OBS к BRL
R$0.78505131
1 OBS к CAD
C$0.18494619
1 OBS к BDT
15.7527594
1 OBS к NGN
199.89579147
1 OBS к UAH
5.47207923
1 OBS к VES
Bs6.854649
1 OBS к PKR
Rs36.0451071
1 OBS к KZT
68.39387706
1 OBS к THB
฿4.45164186
1 OBS к TWD
NT$4.2291891
1 OBS к CHF
Fr0.1163997
1 OBS к HKD
HK$1.00491741
1 OBS к MAD
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