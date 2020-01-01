Токеномика Onchain Finance and Culture (OFAC) Откройте для себя ключевую информацию о Onchain Finance and Culture (OFAC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Onchain Finance and Culture (OFAC) Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space. Официальный сайт: https://ofacbase.com/ Купить OFAC сейчас!

Токеномика и анализ цен Onchain Finance and Culture (OFAC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Onchain Finance and Culture (OFAC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,81K $ 43,81K $ 43,81K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 838,79M $ 838,79M $ 838,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 52,23K $ 52,23K $ 52,23K Исторический максимум: $ 0,00208752 $ 0,00208752 $ 0,00208752 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Onchain Finance and Culture (OFAC)

Токеномика Onchain Finance and Culture (OFAC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Onchain Finance and Culture (OFAC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OFAC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OFAC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OFAC, изучите текущую цену OFAC!

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