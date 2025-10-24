Текущая цена OKX Mascot сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены WALLY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WALLY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена OKX Mascot сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены WALLY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WALLY прямо сейчас на MEXC.

Информация о ценах OKX Mascot (WALLY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00780088
$ 0,00780088$ 0,00780088

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,11%

-3,52%

-3,52%

Текущая цена OKX Mascot (WALLY) составляет --. За последние 24 часа WALLY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WALLY за все время составляет $ 0,00780088, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, WALLY изменился на -- за последний час, на +0,11% за 24 часа и на -3,52% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация OKX Mascot (WALLY)

$ 5,57K
$ 5,57K$ 5,57K

--
----

$ 5,57K
$ 5,57K$ 5,57K

999,97M
999,97M 999,97M

999 970 449,605669
999 970 449,605669 999 970 449,605669

Текущая рыночная капитализация OKX Mascot составляет $ 5,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WALLY составляет 999,97M, а общее предложение – 999970449.605669. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,57K.

История цен OKX Mascot (WALLY) в USD

За сегодня изменение цены OKX Mascot на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены OKX Mascot на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены OKX Mascot на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены OKX Mascot на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,11%
30 дней$ 0-37,93%
60 дней$ 0-95,43%
90 дней$ 0--

Что такое OKX Mascot (WALLY)

$WALLY — The Comeback Kid of Crypto

Once a trader buried deep in the liquidation trenches, Wally was just another chart casualty — humbled, forgotten, and meme-worthy. But every cycle has its reversal.

Now he’s back. Sharper, greener, and wiser than ever.

$WALLY is more than just a token — it’s a symbol of every degen’s redemption arc. From blown accounts to breakout trades, Wally’s story is yours too. Whether you’re up 10x or down bad, Wally reminds us that the market always gives one more chance… if you’ve got the guts to take it.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник OKX Mascot (WALLY)

Официальный веб-сайт

Токеномика OKX Mascot (WALLY)

Понимание токеномики OKX Mascot (WALLY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WALLY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OKX Mascot (WALLY)

Сколько стоит OKX Mascot (WALLY) на сегодня?
Актуальная цена WALLY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WALLY в USD?
Текущая цена WALLY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация OKX Mascot?
Рыночная капитализация WALLY составляет $ 5,57K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WALLY?
Циркулирующее предложение WALLY составляет 999,97M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WALLY?
WALLY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00780088 USD.
Какова была минимальная цена WALLY за все время (ATL)?
WALLY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов WALLY?
Объем торгов за последние 24 часа для WALLY составляет -- USD.
Вырастет ли WALLY в цене в этом году?
WALLY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WALLY для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии OKX Mascot (WALLY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.