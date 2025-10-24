Что такое OKX Mascot (WALLY)

$WALLY — The Comeback Kid of Crypto Once a trader buried deep in the liquidation trenches, Wally was just another chart casualty — humbled, forgotten, and meme-worthy. But every cycle has its reversal. Now he's back. Sharper, greener, and wiser than ever. $WALLY is more than just a token — it's a symbol of every degen's redemption arc. From blown accounts to breakout trades, Wally's story is yours too. Whether you're up 10x or down bad, Wally reminds us that the market always gives one more chance… if you've got the guts to take it.

Источник OKX Mascot (WALLY) Официальный веб-сайт

Прогноз цены OKX Mascot (USD)

Сколько будет стоить OKX Mascot (WALLY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов OKX Mascot (WALLY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для OKX Mascot.

Проверьте прогноз цены OKX Mascot!

WALLY на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика OKX Mascot (WALLY)

Понимание токеномики OKX Mascot (WALLY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WALLY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о OKX Mascot (WALLY) Сколько стоит OKX Mascot (WALLY) на сегодня? Актуальная цена WALLY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WALLY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WALLY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация OKX Mascot? Рыночная капитализация WALLY составляет $ 5,57K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WALLY? Циркулирующее предложение WALLY составляет 999,97M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WALLY? WALLY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00780088 USD . Какова была минимальная цена WALLY за все время (ATL)? WALLY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов WALLY? Объем торгов за последние 24 часа для WALLY составляет -- USD . Вырастет ли WALLY в цене в этом году? WALLY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WALLY для более подробного анализа.

