Токеномика OKX BETH (BETH) Откройте для себя ключевую информацию о OKX BETH (BETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OKX BETH (BETH) What is BETH? BETH is a yield-bearing liquid staking token representing staked ETH at a 1:1 ratio on OKX. What can I use BETH for? BETH provides additional liquidity and access to additional earning opportunities while still earning BETH rewards, including: • BETH/USDT and BETH/ETH Spot trading • BETH as collateral for loan and trading • BETH as campaign entry to earn airdrop rewards Официальный сайт: https://www.okx.com/earn/eth Купить BETH сейчас!

Токеномика и анализ цен OKX BETH (BETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OKX BETH (BETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Исторический максимум: $ 4 091,09 $ 4 091,09 $ 4 091,09 Исторический минимум: $ 1 395,58 $ 1 395,58 $ 1 395,58 Текущая цена: $ 2 461,19 $ 2 461,19 $ 2 461,19 Узнайте больше о цене OKX BETH (BETH)

Токеномика OKX BETH (BETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OKX BETH (BETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BETH, изучите текущую цену BETH!

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