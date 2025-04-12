Цена Oil Token (OIL)

USD

График цены Oil Token (OIL) в реальном времени

$0.00047631
$0.00047631$0.00047631
+4.00%(1D)

Цена Oil Token (OIL) сегодня

Текущая цена Oil Token (OIL) сегодня составляет 0.00047631 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена OIL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Oil Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 99.95 USD
- Изменение цены Oil Token в течение дня составляет +3.52%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Oil Token (OIL) - USD

За сегодня изменение цены Oil Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Oil Token на USD составило $ +0.0001082516.
За последние 60 дней изменение цены Oil Token на USD составило $ -0.0001363755.
За последние 90 дней изменение цены Oil Token на USD составило $ -0.0004225755873485168.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3.52%
30 дней$ +0.0001082516+22.73%
60 дней$ -0.0001363755-28.63%
90 дней$ -0.0004225755873485168-47.01%

Анализ цен Oil Token (OIL)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Oil Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00045482
$ 0.00045482$ 0.00045482

$ 0.00048293
$ 0.00048293$ 0.00048293

$ 0.02849789
$ 0.02849789$ 0.02849789

+0.00%

+3.52%

-6.00%

Рыночная информация Oil Token (OIL)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.95
$ 99.95$ 99.95

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Что такое Oil Token (OIL)

Become a collector of priceless antiques in the world of cryptocurrencies Stable and continuous value growth, providing unique privileges and participating in the governance of a global community He is attractive to both large investors seeking to long-term and stable income, and for traders aimed at quick profits. Our ambitious goal Make every owner a member of a large-scale economic corporation. The entrance ticket to the decision-making apparatus will be the presence of an OIL token in the wallet.

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Источник Oil Token (OIL)

Официальный веб-сайт

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OIL на местную валюту

1 OIL к VND
12.21306471
1 OIL к AUD
A$0.0007573329
1 OIL к GBP
0.0003619956
1 OIL к EUR
0.0004191528
1 OIL к USD
$0.00047631
1 OIL к MYR
RM0.0021052902
1 OIL к TRY
0.0181283586
1 OIL к JPY
¥0.0683647743
1 OIL к RUB
0.0396385182
1 OIL к INR
0.0410007648
1 OIL к IDR
Rp7.9384968246
1 OIL к KRW
0.6765745395
1 OIL к PHP
0.0272354058
1 OIL к EGP
￡E.0.024434703
1 OIL к BRL
R$0.0027911766
1 OIL к CAD
C$0.0006573078
1 OIL к BDT
0.0578859543
1 OIL к NGN
0.7608766464
1 OIL к UAH
0.019719234
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Bs0.03381801
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Rs0.1335668502
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฿0.0159420957
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NT$0.0154181547
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د.إ0.0017480577
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Fr0.0003858111
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HK$0.0036914025
1 OIL к MAD
.د.م0.004429683
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