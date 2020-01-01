Токеномика Oia Oia Cat (OIACAT) Откройте для себя ключевую информацию о Oia Oia Cat (OIACAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oia Oia Cat (OIACAT) Oia Oia Cat is a memecoin inspired by the viral meme featuring Ethel, a spinning cat beloved by internet fans. This project is built around the charm of the Oia Oia Cat meme, bringing its fun and humor into the crypto world. We’ve partnered with the official Oiacat TikTok creator, who regularly produces new and engaging content to keep the community connected and entertained. By combining the energy of viral internet culture with the accessibility of cryptocurrency, Oia Oia Cat aims to build a unique, fun-loving community for fans of the meme and crypto enthusiasts alike. Официальный сайт: https://oiacatofficial.fun/ Купить OIACAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Oia Oia Cat (OIACAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oia Oia Cat (OIACAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,65K $ 5,65K $ 5,65K Общее предложение: $ 998,92M $ 998,92M $ 998,92M Оборотное предложение: $ 998,92M $ 998,92M $ 998,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,65K $ 5,65K $ 5,65K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Oia Oia Cat (OIACAT)

Токеномика Oia Oia Cat (OIACAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oia Oia Cat (OIACAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OIACAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OIACAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OIACAT, изучите текущую цену OIACAT!

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