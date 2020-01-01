Токеномика OHO Blockchain (OHO) Откройте для себя ключевую информацию о OHO Blockchain (OHO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OHO Blockchain (OHO) OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools. OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO. Официальный сайт: https://www.oho.ai Купить OHO сейчас!

Токеномика и анализ цен OHO Blockchain (OHO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OHO Blockchain (OHO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28.56M $ 28.56M $ 28.56M Общее предложение: $ 45.00B $ 45.00B $ 45.00B Оборотное предложение: $ 24.14B $ 24.14B $ 24.14B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53.23M $ 53.23M $ 53.23M Исторический максимум: $ 0.05413 $ 0.05413 $ 0.05413 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00118295 $ 0.00118295 $ 0.00118295 Узнайте больше о цене OHO Blockchain (OHO)

Токеномика OHO Blockchain (OHO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OHO Blockchain (OHO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OHO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OHO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OHO, изучите текущую цену OHO!

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