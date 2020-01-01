Токеномика OGLONG (OGLG) Откройте для себя ключевую информацию о OGLONG (OGLG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OGLONG (OGLG) OGLG is the native token of OGLong, the first-ever BTC-Fi launchpad fully owned by the OG Bitcoin community. INFRASTRUCTURE Our commitment at OGLONG goes beyond funding. We're building the infrastructural backbone for developers and users alike, featuring advanced tools for exploration, project tracking, and seamless interaction. Our platform ensures that you have a robust, scalable environment to grow and enhance the Bitcoin ecosystem. COMMUNITY Join OGLONG’s community-focused platform, dedicated exclusively to Bitcoin projects. It's where innovation meets a passionate collective, ready to drive change in the crypto space. Engage with projects you believe in, and be part of a movement shaping the future of blockchain, all within the dynamic world of Bitcoin. Официальный сайт: https://www.oglong.com/ Купить OGLG сейчас!

Токеномика и анализ цен OGLONG (OGLG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OGLONG (OGLG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13.03K $ 13.03K $ 13.03K Общее предложение: $ 2.41B $ 2.41B $ 2.41B Оборотное предложение: $ 2.41B $ 2.41B $ 2.41B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13.03K $ 13.03K $ 13.03K Исторический максимум: $ 0.0054034 $ 0.0054034 $ 0.0054034 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене OGLONG (OGLG)

Токеномика OGLONG (OGLG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OGLONG (OGLG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OGLG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OGLG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OGLG, изучите текущую цену OGLG!

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