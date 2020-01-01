Токеномика OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Откройте для себя ключевую информацию о OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space. Официальный сайт: https://www.officialbtrump.com Купить BTRUMP сейчас!

Токеномика и анализ цен OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 77,05K $ 77,05K $ 77,05K Общее предложение: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M Оборотное предложение: $ 999,70M $ 999,70M $ 999,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 77,05K $ 77,05K $ 77,05K Исторический максимум: $ 0,00337666 $ 0,00337666 $ 0,00337666 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

Токеномика OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTRUMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTRUMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTRUMP, изучите текущую цену BTRUMP!

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