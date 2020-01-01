Токеномика OceansGallerie On SUI (OCEANS) Откройте для себя ключевую информацию о OceansGallerie On SUI (OCEANS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OceansGallerie On SUI (OCEANS) OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space. Официальный сайт: https://oceansgallerie.xyz/ Купить OCEANS сейчас!

Токеномика и анализ цен OceansGallerie On SUI (OCEANS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OceansGallerie On SUI (OCEANS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 167,07K $ 167,07K $ 167,07K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 1,40B $ 1,40B $ 1,40B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M Исторический максимум: $ 0,00325626 $ 0,00325626 $ 0,00325626 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011933 $ 0,00011933 $ 0,00011933 Узнайте больше о цене OceansGallerie On SUI (OCEANS)

Токеномика OceansGallerie On SUI (OCEANS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OceansGallerie On SUI (OCEANS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OCEANS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OCEANS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCEANS, изучите текущую цену OCEANS!

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