Токеномика OceanFund (OF) Откройте для себя ключевую информацию о OceanFund (OF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OceanFund (OF) OceanFund is a community-driven investment fund focused on supporting a diverse portfolio of solid crypto projects. By leveraging the collective knowledge and resources of our community, we identify promising opportunities and share the profits through buybacks of our $OF token. This mechanism not only rewards our token holders but also reduces the token's supply, enhancing long-term value for our community members. Официальный сайт: https://oceanfund.tech/ Купить OF сейчас!

Токеномика и анализ цен OceanFund (OF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OceanFund (OF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,04K $ 3,04K $ 3,04K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,04K $ 3,04K $ 3,04K Исторический максимум: $ 1,5 $ 1,5 $ 1,5 Исторический минимум: $ 0,00262434 $ 0,00262434 $ 0,00262434 Текущая цена: $ 0,00304172 $ 0,00304172 $ 0,00304172 Узнайте больше о цене OceanFund (OF)

Токеномика OceanFund (OF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OceanFund (OF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OF, изучите текущую цену OF!

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