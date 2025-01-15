Цена Nyx Cipher ($NXCP)
Текущая цена Nyx Cipher ($NXCP) сегодня составляет 0.02821413 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена $NXCP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Nyx Cipher:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 17.39K USD
- Изменение цены Nyx Cipher в течение дня составляет +25.06%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене $NXCP к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах $NXCP.
За сегодня изменение цены Nyx Cipher на USD составило $ +0.00565276.
За последние 30 дней изменение цены Nyx Cipher на USD составило $ -0.0077024885.
За последние 60 дней изменение цены Nyx Cipher на USD составило $ +0.0512726609.
За последние 90 дней изменение цены Nyx Cipher на USD составило $ +0.022273891896836292.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00565276
|+25.06%
|30 дней
|$ -0.0077024885
|-27.30%
|60 дней
|$ +0.0512726609
|+181.73%
|90 дней
|$ +0.022273891896836292
|+374.97%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Nyx Cipher: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.30%
+25.06%
-17.48%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Nyx Cipher The Most Unique Crypto Research Platform Decode the crypto world in seconds. Our tool transforms social media noise into precise insights. Cut research time 90%, amplify productivity by 10x. Power smarter investment decisions. Nyx Cipher mostly collects information, verifies it and processed it. In later stages it will be able to act based on this data and for example do trading on its own. We cover the most crucial parts of the crypto space, collect all information and display it within one page. No more opening 200 tabs, joining 50 telegram groups and scrolling through thousands of buybot spam notifications. We track everything, filter out all the trash and provide you the data in the most compressed way possible.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 $NXCP к AUD
A$0.0454247493
|1 $NXCP к GBP
￡0.0231355866
|1 $NXCP к EUR
€0.0273677061
|1 $NXCP к USD
$0.02821413
|1 $NXCP к MYR
RM0.126963585
|1 $NXCP к TRY
₺1.0007551911
|1 $NXCP к JPY
¥4.4598075291
|1 $NXCP к RUB
₽2.9162124768
|1 $NXCP к INR
₹2.4419329515
|1 $NXCP к IDR
Rp462.5266473072
|1 $NXCP к PHP
₱1.6567337136
|1 $NXCP к EGP
￡E.1.4234028585
|1 $NXCP к BRL
R$0.1706954865
|1 $NXCP к CAD
C$0.0403462059
|1 $NXCP к BDT
৳3.4316846319
|1 $NXCP к NGN
₦43.8106189227
|1 $NXCP к UAH
₴1.1937398403
|1 $NXCP к VES
Bs1.49534889
|1 $NXCP к PKR
Rs7.863278031
|1 $NXCP к KZT
₸14.9754959214
|1 $NXCP к THB
฿0.9793124523
|1 $NXCP к TWD
NT$0.9307841487
|1 $NXCP к CHF
Fr0.0256748583
|1 $NXCP к HKD
HK$0.2195059314
|1 $NXCP к MAD
.د.م0.2841162891