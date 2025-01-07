Цена NUTZ (NUTZ)
Текущая цена NUTZ (NUTZ) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.87K USD. Цена NUTZ к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка NUTZ:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 47.63 USD
- Изменение цены NUTZ в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 3.22B USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене NUTZ к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах NUTZ.
За сегодня изменение цены NUTZ на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены NUTZ на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены NUTZ на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены NUTZ на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-5.47%
|60 дней
|$ 0
|-56.47%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен NUTZ: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
--
-1.91%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
## NUTZ ($NUTZ) Overview NUTZ ($NUTZ) is the official token of NutzPad, an innovative platform designed specifically for the memecoin market. This market emerged as a phenomenon global cultural culture, using memes as a powerful form of expression that mobilizes masses around the world. Originally launched on the Binance network, the NUTZ token is in transition to its own blockchain, NUTZchain, which will be launched soon and promises mobilize the entire WEB3. NutzPad offers a dedicated ecosystem for creators, enthusiasts and meme investors, promoting creativity, innovation and profitability. ## Vision and Mission Vision: Become the leading platform and access point for the NUTZchain ecosystem, empower meme creators and enthusiasts and provide a dynamic environment where memes can thrive, innovate and create new opportunities, allowing investors and fans to engage and profit from high quality memes. Mission: Transform the way memes are perceived and used in the digital environment. Create one ecosystem where memes become valuable digital assets, encouraging innovation and creativity among creators and enthusiasts, as well as equipping them with the tools and infrastructure necessary for memes to not only entertain, but also generate significant economic opportunities.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 NUTZ к AUD
A$--
|1 NUTZ к GBP
￡--
|1 NUTZ к EUR
€--
|1 NUTZ к USD
$--
|1 NUTZ к MYR
RM--
|1 NUTZ к TRY
₺--
|1 NUTZ к JPY
¥--
|1 NUTZ к RUB
₽--
|1 NUTZ к INR
₹--
|1 NUTZ к IDR
Rp--
|1 NUTZ к PHP
₱--
|1 NUTZ к EGP
￡E.--
|1 NUTZ к BRL
R$--
|1 NUTZ к CAD
C$--
|1 NUTZ к BDT
৳--
|1 NUTZ к NGN
₦--
|1 NUTZ к UAH
₴--
|1 NUTZ к VES
Bs--
|1 NUTZ к PKR
Rs--
|1 NUTZ к KZT
₸--
|1 NUTZ к THB
฿--
|1 NUTZ к TWD
NT$--
|1 NUTZ к CHF
Fr--
|1 NUTZ к HKD
HK$--
|1 NUTZ к MAD
.د.م--