Токеномика Nunu Spirits (NNT)

Токеномика Nunu Spirits (NNT)

Откройте для себя ключевую информацию о Nunu Spirits (NNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Nunu Spirits (NNT)

Nunu Spirits is a Play2Earn game world where every NFT you collect has the chance to become a real tree, planted in the real world. The game focuses on casual style gameplay and leans towards cooperative games and non-combat competition and the more trees planted in our world the bigger the “Nuniverse” becomes.

Simply said, Nunu Spirits is founded on three pillars - a fun game, a collectible NFT, and ecological action. Our players are able to help with reforestation initiatives around the world.

Официальный сайт:
https://nunuspirits.io/

Токеномика и анализ цен Nunu Spirits (NNT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nunu Spirits (NNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 150,00M
$ 150,00M$ 150,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 24,48K
$ 24,48K$ 24,48K
Исторический максимум:
$ 0,115839
$ 0,115839$ 0,115839
Исторический минимум:
$ 0,00016205
$ 0,00016205$ 0,00016205
Текущая цена:
$ 0,00016319
$ 0,00016319$ 0,00016319

Токеномика Nunu Spirits (NNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Nunu Spirits (NNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NNT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NNT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NNT, изучите текущую цену NNT!

Прогноз цены NNT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.