Токеномика Nunu Spirits (NNT) Откройте для себя ключевую информацию о Nunu Spirits (NNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nunu Spirits (NNT) Nunu Spirits is a Play2Earn game world where every NFT you collect has the chance to become a real tree, planted in the real world. The game focuses on casual style gameplay and leans towards cooperative games and non-combat competition and the more trees planted in our world the bigger the “Nuniverse” becomes. Simply said, Nunu Spirits is founded on three pillars - a fun game, a collectible NFT, and ecological action. Our players are able to help with reforestation initiatives around the world. Официальный сайт: https://nunuspirits.io/ Купить NNT сейчас!

Токеномика и анализ цен Nunu Spirits (NNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nunu Spirits (NNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,48K $ 24,48K $ 24,48K Исторический максимум: $ 0,115839 $ 0,115839 $ 0,115839 Исторический минимум: $ 0,00016205 $ 0,00016205 $ 0,00016205 Текущая цена: $ 0,00016319 $ 0,00016319 $ 0,00016319 Узнайте больше о цене Nunu Spirits (NNT)

Токеномика Nunu Spirits (NNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nunu Spirits (NNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NNT, изучите текущую цену NNT!

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