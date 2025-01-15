Цена Nunu Spirits (NNT)
Текущая цена Nunu Spirits (NNT) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена NNT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Nunu Spirits:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 31.29 USD
- Изменение цены Nunu Spirits в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Nunu Spirits на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nunu Spirits на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Nunu Spirits на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Nunu Spirits на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-15.96%
|60 дней
|$ 0
|-23.97%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Nunu Spirits: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-0.81%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Nunu Spirits is a Play2Earn game world where every NFT you collect has the chance to become a real tree, planted in the real world. The game focuses on casual style gameplay and leans towards cooperative games and non-combat competition and the more trees planted in our world the bigger the “Nuniverse” becomes. Simply said, Nunu Spirits is founded on three pillars - a fun game, a collectible NFT, and ecological action. Our players are able to help with reforestation initiatives around the world.
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