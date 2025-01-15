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Цена Nuncy Paloosi (PALOOSI)

USD

График цены Nuncy Paloosi (PALOOSI) в реальном времени

$0.00249394
$0.00249394$0.00249394
-0.20%(1D)

Цена Nuncy Paloosi (PALOOSI) сегодня

Текущая цена Nuncy Paloosi (PALOOSI) сегодня составляет 0.00249394 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена PALOOSI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Nuncy Paloosi:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.77 USD
- Изменение цены Nuncy Paloosi в течение дня составляет -0.23%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Nuncy Paloosi (PALOOSI) - USD

За сегодня изменение цены Nuncy Paloosi на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nuncy Paloosi на USD составило $ -0.0005462337.
За последние 60 дней изменение цены Nuncy Paloosi на USD составило $ -0.0007774561.
За последние 90 дней изменение цены Nuncy Paloosi на USD составило $ -0.000262855702307528.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0.23%
30 дней$ -0.0005462337-21.90%
60 дней$ -0.0007774561-31.17%
90 дней$ -0.000262855702307528-9.53%

Анализ цен Nuncy Paloosi (PALOOSI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Nuncy Paloosi: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00247991
$ 0.00247991$ 0.00247991

$ 0.00249977
$ 0.00249977$ 0.00249977

$ 0.703401
$ 0.703401$ 0.703401

--

-0.23%

-17.47%

Рыночная информация Nuncy Paloosi (PALOOSI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.77
$ 6.77$ 6.77

0.00
0.00 0.00

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Источник Nuncy Paloosi (PALOOSI)

Официальный веб-сайт

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PALOOSI на местную валюту

1 PALOOSI к AUD
A$0.0040152434
1 PALOOSI к GBP
0.0020450308
1 PALOOSI к EUR
0.0024191218
1 PALOOSI к USD
$0.00249394
1 PALOOSI к MYR
RM0.01122273
1 PALOOSI к TRY
0.0884600518
1 PALOOSI к JPY
¥0.394167217
1 PALOOSI к RUB
0.2578235172
1 PALOOSI к INR
0.215850507
1 PALOOSI к IDR
Rp40.8842557536
1 PALOOSI к PHP
0.1464441568
1 PALOOSI к EGP
￡E.0.1257943336
1 PALOOSI к BRL
R$0.015088337
1 PALOOSI к CAD
C$0.0035663342
1 PALOOSI к BDT
0.3033379222
1 PALOOSI к NGN
3.8725650926
1 PALOOSI к UAH
0.1055186014
1 PALOOSI к VES
Bs0.13217882
1 PALOOSI к PKR
Rs0.695061078
1 PALOOSI к KZT
1.3237334732
1 PALOOSI к THB
฿0.086539718
1 PALOOSI к TWD
NT$0.0822750806
1 PALOOSI к CHF
Fr0.0022694854
1 PALOOSI к HKD
HK$0.0194028532
1 PALOOSI к MAD
.د.م0.0251139758