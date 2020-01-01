Токеномика NubDog (NUBDOG)
Информация о NubDog (NUBDOG)
$NubDog is the crypto equivalent of that one dog meme that just gets the culture - think "distracted boyfriend" but with a dog that's got its eye on the moon instead of another dog. It's the kind of memecoin where the community is as wild as a pack of dogs at a barbecue, with memes flying around faster than a dog chasing its tail. The vibe? It's like the OG cat memes of the internet - quirky, relatable, and with an edge of absurdity that keeps you laughing while you're watching your investment.
Токеномика и анализ цен NubDog (NUBDOG)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене NubDog (NUBDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика NubDog (NUBDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики NubDog (NUBDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NUBDOG, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NUBDOG.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NUBDOG, изучите текущую цену NUBDOG!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.