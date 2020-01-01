Токеномика NubDog (NUBDOG) Откройте для себя ключевую информацию о NubDog (NUBDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NubDog (NUBDOG) $NubDog is the crypto equivalent of that one dog meme that just gets the culture - think "distracted boyfriend" but with a dog that's got its eye on the moon instead of another dog. It's the kind of memecoin where the community is as wild as a pack of dogs at a barbecue, with memes flying around faster than a dog chasing its tail. The vibe? It's like the OG cat memes of the internet - quirky, relatable, and with an edge of absurdity that keeps you laughing while you're watching your investment. Официальный сайт: https://nubdog.fun Купить NUBDOG сейчас!

Токеномика и анализ цен NubDog (NUBDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NubDog (NUBDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,00K $ 4,00K $ 4,00K Общее предложение: $ 982,69M $ 982,69M $ 982,69M Оборотное предложение: $ 982,69M $ 982,69M $ 982,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,00K $ 4,00K $ 4,00K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене NubDog (NUBDOG)

Токеномика NubDog (NUBDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NubDog (NUBDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NUBDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NUBDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NUBDOG, изучите текущую цену NUBDOG!

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