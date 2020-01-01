Токеномика NubDog (NUBDOG)

Токеномика NubDog (NUBDOG)

Откройте для себя ключевую информацию о NubDog (NUBDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NubDog (NUBDOG)

$NubDog is the crypto equivalent of that one dog meme that just gets the culture - think "distracted boyfriend" but with a dog that's got its eye on the moon instead of another dog. It's the kind of memecoin where the community is as wild as a pack of dogs at a barbecue, with memes flying around faster than a dog chasing its tail. The vibe? It's like the OG cat memes of the internet - quirky, relatable, and with an edge of absurdity that keeps you laughing while you're watching your investment.

Официальный сайт:
https://nubdog.fun

Токеномика и анализ цен NubDog (NUBDOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NubDog (NUBDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,00K
$ 4,00K$ 4,00K
Общее предложение:
$ 982,69M
$ 982,69M$ 982,69M
Оборотное предложение:
$ 982,69M
$ 982,69M$ 982,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,00K
$ 4,00K$ 4,00K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика NubDog (NUBDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NubDog (NUBDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NUBDOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NUBDOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NUBDOG, изучите текущую цену NUBDOG!

Прогноз цены NUBDOG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.