Токеномика Novem Gold Token (NNN)
Информация о Novem Gold Token (NNN)
NNN NOVEM GOLD tokens
Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.
Токеномика и анализ цен Novem Gold Token (NNN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Novem Gold Token (NNN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Novem Gold Token (NNN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Novem Gold Token (NNN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NNN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NNN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NNN, изучите текущую цену NNN!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.