Токеномика Novem Gold Token (NNN)

Токеномика Novem Gold Token (NNN)

Откройте для себя ключевую информацию о Novem Gold Token (NNN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Novem Gold Token (NNN)

NNN NOVEM GOLD tokens

Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.

Официальный сайт:
https://novemgold.com/

Токеномика и анализ цен Novem Gold Token (NNN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Novem Gold Token (NNN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27,42M
$ 27,42M$ 27,42M
Общее предложение:
$ 211,18K
$ 211,18K$ 211,18K
Оборотное предложение:
$ 211,18K
$ 211,18K$ 211,18K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 27,42M
$ 27,42M$ 27,42M
Исторический максимум:
$ 669,65
$ 669,65$ 669,65
Исторический минимум:
$ 0,00129991
$ 0,00129991$ 0,00129991
Текущая цена:
$ 129,87
$ 129,87$ 129,87

Токеномика Novem Gold Token (NNN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Novem Gold Token (NNN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NNN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NNN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NNN, изучите текущую цену NNN!

Прогноз цены NNN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.