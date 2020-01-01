Токеномика Novem Gold Token (NNN) Откройте для себя ключевую информацию о Novem Gold Token (NNN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Novem Gold Token (NNN) NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token. Официальный сайт: https://novemgold.com/ Купить NNN сейчас!

Токеномика и анализ цен Novem Gold Token (NNN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Novem Gold Token (NNN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,42M $ 27,42M $ 27,42M Общее предложение: $ 211,18K $ 211,18K $ 211,18K Оборотное предложение: $ 211,18K $ 211,18K $ 211,18K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,42M $ 27,42M $ 27,42M Исторический максимум: $ 669,65 $ 669,65 $ 669,65 Исторический минимум: $ 0,00129991 $ 0,00129991 $ 0,00129991 Текущая цена: $ 129,87 $ 129,87 $ 129,87 Узнайте больше о цене Novem Gold Token (NNN)

Токеномика Novem Gold Token (NNN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Novem Gold Token (NNN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NNN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NNN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NNN, изучите текущую цену NNN!

Прогноз цены NNN Хотите узнать, куда может двигаться NNN? Наша страница прогноза цены NNN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NNN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!