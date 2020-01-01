Токеномика NOTDOG (NOTDOG)

Токеномика NOTDOG (NOTDOG)

Откройте для себя ключевую информацию о NOTDOG (NOTDOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NOTDOG (NOTDOG)

$NOTDOG is a whimsical and provocative concept that thrives on ambiguity and curiosity. It blurs the lines between definitions, asking the question: "What is it really?" With its playful tagline, "Maybe cat, Maybe frog, Maybe trend," $NOTDOG embraces the unexpected, leaving room for interpretation. It could be a mix of pop culture, fashion, and internet meme references, capturing the essence of trends that defy classification. It's fluid, ever-changing, and full of surprises—perfect for those who love the unconventional.

Официальный сайт:
https://www.notdog.wtf/

Токеномика и анализ цен NOTDOG (NOTDOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NOTDOG (NOTDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,67K
$ 4,67K$ 4,67K
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,67K
$ 4,67K$ 4,67K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика NOTDOG (NOTDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NOTDOG (NOTDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NOTDOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NOTDOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOTDOG, изучите текущую цену NOTDOG!

Прогноз цены NOTDOG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.